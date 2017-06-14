中国新债：天津下周二将发行208.6亿一般及专项地方债，期限3/5/7/10年

路透上海6月14日 - 中国天津市财政局周二稍晚公告，将于下周二（20日）招标发行总额208.59亿元人民币的一般及专项地方债，期限含三年、五年、七年和10年。 上述一般债和专项债均为天津市今年第一批，一般债中新增债券139.55亿元，置换债券2.34亿元；专项债中新增债券40.1亿元，置换债券26.6亿元。联合资信评估有限公司对上述债券评级为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 34.89 6月20日下午14:00-14:4 6月21日 0 5年 37.28 7年 39 10年 30.72 小计 141.89 专项债券 7年 66.7 6月20日下午15:00-15:4 6月21日 0 小计 66.7 总计 208.59 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 吴芳；审校 张喜良)