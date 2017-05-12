中国新债：天津定向发行97.84亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

路透北京5月12日 - 中国天津市财政局周五公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额97.84亿元人 民币的一般和专项地方债，一般债含10年期，中标利率为4.17%，较区间下限(同期限国债收益率五日均值)上 浮15%。 专项债含五年期，中标利率为4.12%，较区间下限亦上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类 规模（亿元 期限（年 利率（% 基准利率（% 上浮基点（bp 上浮幅度（% 别 ） ） ） ） ） ） 一般债 13.5 10 4.17 3.63 54 15 券 小计 13.5 专项债 84.34 5 4.12 3.58 54 15 券 小计 84.34 总计 97.84 中国财政部此前关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量 原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债 券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方 式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)