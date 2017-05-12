版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 12日 星期五 16:52 BJT

中国新债：天津定向发行97.84亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

    路透北京5月12日 - 中国天津市财政局周五公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额97.84亿元人
民币的一般和专项地方债，一般债含10年期，中标利率为4.17%，较区间下限(同期限国债收益率五日均值)上
浮15%。
    
    专项债含五年期，中标利率为4.12%，较区间下限亦上浮15%。
                                
    以下为本次定向地方债具体发行情况：

 债券类   规模（亿元  期限（年  利率（%   基准利率（%  上浮基点（bp  上浮幅度（%
   别         ）         ）        ）         ）            ）           ）
 一般债      13.5        10       4.17       3.63           54           15
   券                                                                
  小计       13.5                                                         
 专项债     84.34        5        4.12       3.58           54           15
   券                                                                
  小计      84.34                                                               
  总计      97.84                                                               
 
    中国财政部此前关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量
原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债
券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方
式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网 here
    here

 (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐