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亚洲 | 2017年 6月 2日 星期五 15:56 BJT

中国新债：宁夏下周五将发行165亿元一般及专项地方债，期限3-10年

    路透上海6月2日 - 中国宁夏回族自治区财政厅周五公告，将于下周五（9日）招标发行总额165.0412亿元人民币的一般及专项地方债，一般债包括3/5/7/10年四个期限，专项债含五和七年期。
    
    上述一般债中，120.2亿元为新增债，21.6041亿元为置换债；专项债中，13亿元为新增债，置换债10.2371亿元。大公国际资信评估有限公司对上述债券评级为AAA。
     
    具体发行明细如下：           
     类别         期限     规模(亿元         招标时间           发行期
                               )                               
   一般债券       3年       28.8041    6月9日上午9:30-10:10     6月12日
                  5年         42                                   
                  7年         42                                   
                  10年        29                                   
     小计                  141.8041                                
   专项债券       5年       14.2371    6月9日上午10:30-11:10    6月12日
                  7年          9                                   
     小计                   23.2371                                
     总计                  165.0412                                
 
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮30%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完)

 (发稿 边竞；审校 张喜良)
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