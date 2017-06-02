中国新债：宁夏下周五将发行165亿元一般及专项地方债，期限3-10年

路透上海6月2日 - 中国宁夏回族自治区财政厅周五公告，将于下周五（9日）招标发行总额165.0412亿元人民币的一般及专项地方债，一般债包括3/5/7/10年四个期限，专项债含五和七年期。 上述一般债中，120.2亿元为新增债，21.6041亿元为置换债；专项债中，13亿元为新增债，置换债10.2371亿元。大公国际资信评估有限公司对上述债券评级为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 28.8041 6月9日上午9:30-10:10 6月12日 5年 42 7年 42 10年 29 小计 141.8041 专项债券 5年 14.2371 6月9日上午10:30-11:10 6月12日 7年 9 小计 23.2371 总计 165.0412 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮30%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)