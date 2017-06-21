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亚洲 | 2017年 6月 21日 星期三 17:47 BJT

中国新债：宁夏定向发行43亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮16%

    路透上海6月21日 - 中国宁夏回族自治区财政厅周三公告，当日采用定向承销方式发行
了总额43.386亿元人民币的一般和专项债券，其中一般债包括三、五、七和10年，专项债仅
为五年一种，中标利率均较下限(同期限国债收益率五日均值)上浮16%。
    
    以下为本次定向地方债具体发行情况：   
 债券类别    规模    期限  利率(%)   基准利率   上浮基    上浮幅度
            (亿元)   (年)               (%)       点        (%)
                                                 (bp)    
 一般债券    4.9702     3     4.09       3.52        57         16 
                 10     5     4.08       3.52        56         16 
                 10     7     4.15       3.58        57         16 
                 10    10     4.09       3.53        56         16 
   小计     34.9702                                                
 专项债券    8.4158     5     4.08       3.52        56         16 
   总计      43.386                                                
    中国财政部此前关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，
各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应
当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。
其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。
(完)
    
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 (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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