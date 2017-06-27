中国新债：安徽下周二将发行547.8亿一般及专项地方债，期限五和七年

路透上海6月27日 - 中国安徽省财政厅周二公告称，将于下周二（7月4日）招标发行总额547.8亿元人民币的一般及专项地方债，期限包括五年和七年。 上述一般债和专项债均为安徽省今年首批，全部为新增债券。东方金诚国际信用评估有限公司对上述债券评级为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 90.8 7月4日上午9:30-10:10 7月5日 7年 100 小计 190.8 专项债券 5年 179 7月4日上午10:30-11:10 7月5日 7年 178 小计 357 总计 547.8 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮30%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 边竞；审校 张喜良)