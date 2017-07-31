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中国新债：山东下周一将招标发行377亿元专项地方债，期限七年
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2017年7月31日 / 上午10点24分 / 1 天内

中国新债：山东下周一将招标发行377亿元专项地方债，期限七年

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透上海7月31日 - 中国山东省财政厅周一公告称，将于下周一(8月7日)招标发行总额
377亿元人民币的两批专项地方债，期限均为七年。
    
    上述专项债全部为新增债券。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为
AAA。
    
    具体发行明细如下：    
      类别            期限      规模(亿元        招标时间           发行期
                                    )                             
    专项债券      7年（第四批      362     8月7日下午14:00-14:40    8月8日
                       ）                                         
                  7年（第五批      15      8月7日下午15:00-15:40  
                       ）                                         
      总计                         377                                 
 
    上述债券采用单一价格招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲
线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%
。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方
债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部
门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。
其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。
(完)
    
     参看详情，可点选中国债券信息网 here
                                         here

 (发稿 边竞；审校 林高丽)

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