中国新债：山东下周五发行561.7亿元一般及专项地方债，期限3-7年

路透北京5月12日 - 中国山东省财政厅周五公告，将于下周五(19日)招标发行总额561. 72亿元人民币的一般及专项地方债，一般债期限三年、五年和七年，专项债期限为五年。该 批债首次出现各期限品种投标区间上限上浮幅度不同。 上述一般债为该省今年第二批，其中新增债券为232.40亿元，置换债券为155.35亿元； 专项债为该省今年第一批，全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级 为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 180.93 5月19日上午09:30-10:10 5月22日 5年 103.41 7年 103.41 小计 387.75 专项债券 5年 173.97 5月19日上午10:40-11:20 5月22日 小计 173.97 总计 561.72 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。该一般债和专项债投标标位区间 下限均为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均 值。但在区间上限方面，三年、五年和七年一般地方债分别为前述平均值上浮21%、23%和25 %；五年期的专项地方债上限亦为上浮23%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方 债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部 门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。 其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 侯向明； 审校 林高丽)