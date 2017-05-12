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亚洲 | 2017年 5月 12日 星期五 16:16 BJT

中国新债：山东下周五发行561.7亿元一般及专项地方债，期限3-7年

    路透北京5月12日 - 中国山东省财政厅周五公告，将于下周五(19日)招标发行总额561.
72亿元人民币的一般及专项地方债，一般债期限三年、五年和七年，专项债期限为五年。该
批债首次出现各期限品种投标区间上限上浮幅度不同。
    
    上述一般债为该省今年第二批，其中新增债券为232.40亿元，置换债券为155.35亿元；
专项债为该省今年第一批，全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级
为AAA。
     
    具体发行明细如下：           
     类别        期限     规模(亿元         招标时间           发行期
                              )                               
 一般债券         3年      180.93    5月19日上午09:30-10:10   5月22日
                  5年      103.41                             
                  7年      103.41                             
 小计                      387.75                             
 专项债券         5年      173.97    5月19日上午10:40-11:20   5月22日
 小计                      173.97                             
 总计                      561.72                             
 
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。该一般债和专项债投标标位区间
下限均为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均
值。但在区间上限方面，三年、五年和七年一般地方债分别为前述平均值上浮21%、23%和25
%；五年期的专项地方债上限亦为上浮23%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方
债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部
门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。
其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。
(完)

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 (发稿 侯向明； 审校 林高丽)
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