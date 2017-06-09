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亚洲 | 2017年 6月 9日 星期五 17:51 BJT

中国新债：山西下周五将发行320亿元一般及专项地方债，期限五和七年

    路透北京6月9日 - 中国山西省财政厅周五公告，将于下周五（16日）通过银行间和证
交所招标发行总额320亿元人民币的一般及专项地方债，各含五年和七年两个期限。
    
    上述一般债券中，置换债券45.5亿元，新增债券72亿元；专项债券中置换债券84.5亿元
，新增债券118亿元。东方金诚国际信用评估有限公司对上述债券评级为AAA。
     
    具体发行明细如下：           
     类别         期限     规模(亿元         招标时间           发行期
                               )                               
   一般债券       5年         38      6月16日上午09:30-10:10    6月19日
                  7年        79.5                                  
     小计                    117.5                                 
   专项债券       5年        182.5    6月16日上午10:30-11:10    6月19日
                  7年         20                               
     小计                    202.5                                 
     总计                     320                                  
    
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮15%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方
债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部
门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。
其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。
(完)
    
     参看详情，可点选中国债券信息网 here
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 (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
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