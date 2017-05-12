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亚洲 | 2017年 5月 12日 星期五 14:46 BJT

中国新债：江苏定向发行333.6亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

    路透北京5月12日 - 中国江苏省财政厅周五公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额333.6443亿元
人民币的一般和专项地方债，一般债含五年和10年期，中标利率为4.12%和4.17%，较区间下限(同期限国债收
益率五日均值)均上浮15%。
    
    专项债含三年和七年期，中标利率为4.06%和4.18%，较区间下限亦均上浮15%。
                                
    以下为本次定向地方债具体发行情况：
    
 债券类   规模（亿元  期限（年   利率（%   基准利率（%  上浮基点（bp  上浮幅度（%
   别         ）         ）         ）         ）            ）           ）
 一般债    60.3319        5        4.12       3.58           54           15
   券                                                                 
           60.3319       10        4.17       3.63           54           15
  小计     120.6638                                                        
 专项债    106.4903       3        4.06       3.53           53           15
   券                                                                 
           106.4902       7        4.18       3.63           55           15
  小计     212.9805                                                              
  总计     333.6443                                                              
    中国财政部此前关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量
原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债
券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方
式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网 here
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 (发稿 侯向明； 审校 林高丽)
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