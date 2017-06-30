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中国新债：江西下周五将发行377.5亿元一般及专项地方债，期限3-10年
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2017年6月30日 / 上午10点38分 / 2 天前

中国新债：江西下周五将发行377.5亿元一般及专项地方债，期限3-10年

2 分钟阅读

    路透上海6月30日 - 中国江西省财政厅周五公告，将于下周五(7月7日)招标发行总额37
7.5元人民币一般及专项地方债，期限三、五、七、10年。
    
    上述一般及专项地方债均为该省今年第二批，全部为新增债券。上海新世纪资信评估投
资服务有限公司对上述债券评级为AAA。
    
    具体发行明细如下：    
      类别         期限   规模(亿元        招标时间           发行期
                              )                             
    一般债券       3年      16.05    7月7日下午14:00-14:40    7月10日
                   5年      48.15                                
                   7年      48.15                           
                   10年     48.15                                
      小计                  160.5                           
    专项债券       3年      54.25    7月7日下午15:00-15:40    7月10日
                   5年      54.25                                
                   7年      54.25                           
                   10年     54.25                           
      小计                   217                            
      小计                  377.5                                
   上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮20%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方
债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部
门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。
其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。
(完)
    
     参看详情，可点选中国债券信息网 here
    here

 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)

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