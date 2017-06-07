中国新债：河北下周一将发行396亿元一般及专项地方债，五年专项规模缩减

路透上海6月7日 - 中国河北省财政厅周三最新公告显示，该省将于下周一（12日）招 标发行总额350亿元人民币的专项地方债，期限五、七、10年。较本周一其稍早的公告，五 年期品种发行规模调降100亿元至125亿元。 河北省财政厅周一公告并显示，当日该省还将发行46亿元的七年期一般地方债。 上述河北一般债全部为置换债券，专项债全部为新增债券。上海新世纪资信评估投资服 务有限公司对上述债券评级为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 7年 46 6月12日上午10:30-11:1 6月13日 0 小计 46 专项债券 5年 125 6月12日上午9:30-10:10 6月13日 7年 150 10年 75 小计 350 总计 396 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮20%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方 债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部 门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。 其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 吕雯瑾；审校)