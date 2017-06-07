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亚洲 | 2017年 6月 7日 星期三 17:25 BJT

中国新债：河北下周一将发行396亿元一般及专项地方债，五年专项规模缩减

    路透上海6月7日 - 中国河北省财政厅周三最新公告显示，该省将于下周一（12日）招
标发行总额350亿元人民币的专项地方债，期限五、七、10年。较本周一其稍早的公告，五
年期品种发行规模调降100亿元至125亿元。
    
    河北省财政厅周一公告并显示，当日该省还将发行46亿元的七年期一般地方债。    
    
    上述河北一般债全部为置换债券，专项债全部为新增债券。上海新世纪资信评估投资服
务有限公司对上述债券评级为AAA。
    
    具体发行明细如下：
    
   类别      期限   规模(亿元        招标时间           发行期
                        )                             
 一般债券    7年       46      6月12日上午10:30-11:1    6月13日
                                         0            
   小计                46                                  
 专项债券    5年       125     6月12日上午9:30-10:10    6月13日
             7年       150                                 
             10年      75                                  
   小计                350                                 
   总计                396                                 
 
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮20%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方
债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部
门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。
其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。
(完)
    
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 (发稿 吕雯瑾；审校)
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