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1 天前
中国新债：河北定向发行182.1亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%
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2017年7月3日 / 早上8点57分 / 1 天前

中国新债：河北定向发行182.1亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

2 分钟阅读

    路透北京7月3日 - 中国河北省财政厅周一公告，当日采用定向承销方式发行了总额182.1亿元人民币的一般和专项债券，其中一般债仅包括10年期，专项债包括五年和10年期，中标利率均较下限(同期限国债收益率五日均值)上浮15%。
    
    以下为本次定向地方债具体发行情况：   
    
 债券类   规模（亿元  期限（年   利率（%   基准利率（%  上浮基点（bp  上浮幅度（%
   别         ）         ）         ）         ）            ）           ）
 一般债     86.02        10        4.06       3.53           53           15
   券                                                                 
  小计      86.02                                                          
 专项债     48.04         5        3.99       3.47           52           15
   券                                                                 
            48.04        10        4.06       3.53           53           15
  小计      96.08                                                                
  总计      182.1                                                                
 
    中国财政部此前关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网 here
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 (发稿 侯向明；审校 张喜良)

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