版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 18:44 BJT

中国新债：河南下周五将发行480.25亿一般及专项地方债，期限3/5/7/10年

    路透上海5月26日 - 中国河南省财政厅周五公告，将于下周五(6月2日)招标发行总额480.2476亿元人民币的一般及专项地方债，期限含三年、五年、七年和10年。
    
    上述一般债和专项债均为河南省今年第二批，其中一般债中新增债券216.5亿元，置换债券238.3265亿元；专项债则全部为置换债券。中债资信评估有限责任公司对上述债券评级为AAA。
     
    具体发行明细如下：           
     类别        期限     规模(亿元         招标时间           发行期
                              )                               
   一般债券       3年      84.8265    6月2日上午9:20-10:00     6月5日
                  5年        142                                  
                  7年        142                                  
                 10年        86                                   
     小计                 454.8265                                
   专项债券       5年      25.4211    6月2日上午10:20-11:00    6月5日
     小计                  25.4211                                
     总计                 480.2476                                
 
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here
    here

 (发稿 吴芳； 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐