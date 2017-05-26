中国新债：河南下周五将发行480.25亿一般及专项地方债，期限3/5/7/10年

路透上海5月26日 - 中国河南省财政厅周五公告，将于下周五(6月2日)招标发行总额480.2476亿元人民币的一般及专项地方债，期限含三年、五年、七年和10年。 上述一般债和专项债均为河南省今年第二批，其中一般债中新增债券216.5亿元，置换债券238.3265亿元；专项债则全部为置换债券。中债资信评估有限责任公司对上述债券评级为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 84.8265 6月2日上午9:20-10:00 6月5日 5年 142 7年 142 10年 86 小计 454.8265 专项债券 5年 25.4211 6月2日上午10:20-11:00 6月5日 小计 25.4211 总计 480.2476 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 吴芳； 审校 张喜良)