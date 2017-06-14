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亚洲 | 2017年 6月 14日 星期三 17:13 BJT

中国新债：海南定向发行43.5亿一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

    路透上海6月14日 - 中国海南省财政厅周三公告，今日采用定向承销方式发行了总额43
.4803亿元人民币的一般和专项地方债，包括三年和10年，利率较区间下限(同期限国债收益
率五日均值)均上浮15%。
    
    以下为本次定向地方债具体发行情况：     
 债券类   规模(亿元  期限(年)   利率(%)    基准利率(  上浮基点(bp)   上浮幅度(%
 别       )                                %)                        )
 一般债    22.1228       3        4.12       3.58          54            15
 券                                                                  
 小计      22.1228                                                        
 专项债    9.8025        3        4.12       3.58          54            15
 券                                                                  
           11.555       10        4.16       3.62          54            15
 小计      21.3575                                                        
 总计      43.4803                                                        
   
    中国财政部此前关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，
各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应
当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。
其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。
(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网  here
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 (发稿 吴芳；审校 曾祥进)
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