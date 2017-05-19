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亚洲 | 2017年 5月 19日 星期五 08:33 BJT

中国新债：湖北下周四将发行100亿元一般及专项地方债，期限五和七年

    路透上海5月19日 - 中国湖北省财政厅周四晚公告，将于下周四(25日)招标发行总额100亿元人民币的一般及专项地方债，期限五年和七年。
    
    上述一般债和专项债均为湖北省今年首批，全部为置换债券。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA。
     
    具体发行明细如下：           
     类别        期限     规模(亿元         招标时间           发行期
                              )                               
 一般债券         5年        41      5月25日上午9:30-10:10    5月26日
 小计                        41                               
 专项债券         7年        59      5月25日上午10:30-11:10   5月26日
 小计                        59                               
 总计                        100                              
 
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完)

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 (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
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