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亚洲 | 2017年 6月 15日 星期四 07:39 BJT

中国新债：湖南下周二将发行342亿元一般地方债，期限三和五年

    路透上海6月15日 - 中国湖南省财政厅周三稍晚公告，将于下周二(20日)招标发行总额
342亿元人民币一般地方债，期限包括三年和五年两种。
    
    上述地方债为该省今年第一批一般债券，中债资信评估有限责任公司对债券评级为AAA
。具体发行明细如下：
    
   类别      期限   规模(亿元        招标时间           发行期
                        )                             
 一般债券    3年       142     6月20日上午9:30-10:10    6月21日
             5年       200                                 
   小计                342                                 
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮20%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方
债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部
门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。
其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。
(完)
    
     参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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