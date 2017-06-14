中国新债：湖南下周二将发行342亿元一般地方债，期限三和五年

路透上海6月15日 - 中国湖南省财政厅周三稍晚公告，将于下周二(20日)招标发行总额 342亿元人民币一般地方债，期限包括三年和五年两种。 上述地方债为该省今年第一批一般债券，中债资信评估有限责任公司对债券评级为AAA 。具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 142 6月20日上午9:30-10:10 6月21日 5年 200 小计 342 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮20%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方 债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部 门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。 其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)