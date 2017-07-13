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中国新债：湖南下周四将发行545.4亿元一般地方债，期限七和10年
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2017年7月13日 / 上午9点19分 / 1 天前

中国新债：湖南下周四将发行545.4亿元一般地方债，期限七和10年

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透上海7月13日 - 中国湖南省财政厅周四公告称，将于下周四(20日)招标发行总额545.4亿元人民币一般地方债，期限包括七年和10年期。
    
    上述专项地方债为该省今年第二批，全部为新增债券。中债资信评估有限公司对上述债券评级为AAA。
    
    具体发行明细如下：    
      类别         期限   规模(亿元        招标时间           发行期
                              )                             
    一般债券       7年      245.4    7月20日下午14:00-14:4    7月21日
                                               0            
                   10年      300                                 
      总计                  545.4                                
 
    上述债券采用单一价格招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完)
    
     参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 吴芳；审校 张喜良)

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