中国新债：甘肃周四将发行245.7亿元一般及专项地方债，期限含3/5/7年

路透上海6月12日 - 中国甘肃省财政厅最新公告，将于周四（15日）共招标发行总额245.7204亿元人民币 的一般及专项地方债，期限含三年、五年和七年。 甘肃省财政厅上周五公告，周四将招标73.1511亿元人民币的专项地方债。随后，于上周六 再公告，同日将同时招标172.5693亿元一般债。 上述一般债为甘肃省今年第二批，其中新增债券157.3亿元，置换债券15.2693亿元；专项债为该省今年首 批，其中新增债券50亿元，置换债券23.1511亿元。联合资信评估有限公司对上述债券评级为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 110 6月15日下午14:00-14:4 6月16日 0 5年 62.5693 小计 172.5693 专项债券 3年 30 6月15日下午15:00-15:4 6月16日 0 7年 43.1511 小计 73.1511 总计 245.7204 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标 日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发 行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置 换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方 式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here ；here (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)