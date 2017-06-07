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亚洲 | 2017年 6月 7日 星期三 16:42 BJT

中国新债：甘肃定向发行72.47亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

    路透上海6月7日 - 中国甘肃省财政厅周三公告，今日采用定向承销方式发行了总额72.4732亿元人民币的
一般和专项地方债，一般债10年、专项债5年，利率较区间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。
    
    以下为本次定向地方债具体发行情况：     
 债券类   规模(亿元  期限(年)   利率(%)    基准利率(%  上浮基点(bp)   上浮幅度(%
 别       )                                )                          )
 一般债    33.6303      10        4.16        3.62          54            15
 券                                                                   
 小计      33.6303                                                         
 专项债    38.8429       5        4.11        3.57          54            15
 券                                                                   
 小计      38.8429                                                         
 总计      72.4732                                                         
   
    中国财政部此前关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量
原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债
券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方
式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网  here
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 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)
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