中国新债：福建定向发行224亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透上海6月6日 - 中国福建省财政厅周二公告，今日采用定向承销方式发行了总额223.786亿元人民币的 一般和专项地方债，包括三、五、七和10年四个期限，利率较区间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15 %。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类 规模(亿元 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% 别 ) ) ) 一般债 5.5333 3 4.13 3.59 54 15 券 16.5975 5 4.12 3.58 54 15 16.5975 7 4.22 3.67 55 15 16.5975 10 4.17 3.62 55 15 小计 55.3258 专项债 84.2308 5 4.12 3.58 54 15 券 42.1147 7 4.22 3.67 55 15 42.1147 10 4.17 3.62 55 15 小计 168.4602 总计 223.786 中国财政部此前关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量 原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债 券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方 式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为