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亚洲 | 2017年 5月 27日 星期六 18:51 BJT

中国新债：福建6月6日将发行254.9亿一般及专项地方债，期限3/5/7/10年

    路透北京5月27日 - 中国福建省财政厅周六公告，将于6月6日招标发行总额254.8888亿元人民币的一般及专项地方债，一般债含三年、五年、七年和10年四个期限，专项债含五年、七年和10年三个期限。
    
    上述一般债和专项债均为福建省今年第一批，且均全部为置换债券。中债资信评估有限责任公司对上述债券评级为AAA。
     
    具体发行明细如下：           
     类别         期限     规模(亿元         招标时间           发行期
                               )                               
   一般债券       3年       10.959     6月6日上午9:30-10:10     6月7日
                  5年        32.1                                  
                  7年        32.1                                  
                  10年       32.1                                  
     小计                   107.259                                
   专项债券       5年       73.8298    6月6日上午10:40-11:20    6月7日
                  7年        36.9                              
                  10年       36.9                              
     小计                  147.6298                                
     总计                  254.8888                                
 
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮30%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here
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 (发稿 侯向明；审校 张喜良)
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