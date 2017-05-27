中国新债：福建6月6日将发行254.9亿一般及专项地方债，期限3/5/7/10年

路透北京5月27日 - 中国福建省财政厅周六公告，将于6月6日招标发行总额254.8888亿元人民币的一般及专项地方债，一般债含三年、五年、七年和10年四个期限，专项债含五年、七年和10年三个期限。 上述一般债和专项债均为福建省今年第一批，且均全部为置换债券。中债资信评估有限责任公司对上述债券评级为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 10.959 6月6日上午9:30-10:10 6月7日 5年 32.1 7年 32.1 10年 32.1 小计 107.259 专项债券 5年 73.8298 6月6日上午10:40-11:20 6月7日 7年 36.9 10年 36.9 小计 147.6298 总计 254.8888 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮30%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 侯向明；审校 张喜良)