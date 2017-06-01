中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月

路透北京6月1日 - 中国财政部周四公告，将于周五(2日)招标发行100亿元人民币贴现国债，期限三个月(91天)。

该期债为财政部今年第26期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为6月2日上午10:35-11:35，6月5日开始计息，招标结束至6月5日进行分销，6月7日起上市交易。

标位限定上，投标标位变动幅度为0.002元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为60个、25个和40个标位。

财政部自2015年四季度起，按周滚动发行三个月记账式贴现国债，以优化国债期限结构，完善短端国债收益率曲线，增强国债收益率在金融市场上的定价基准作用；同时利于促进财政政策和货币政策协调配合，推进人民币国际化。(完)

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