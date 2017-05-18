中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透上海5月18日 - 中国财政部周四公告，将于周五(19日)招标发行100亿元人民币贴现国债，期限三个月(91天)。
该期债为财政部今年第24期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月19日上午10:35-11:35，5月22日开始计息，招标结束至5月22日进行分销，5月24日起上市交易。
标位限定上，投标标位变动幅度为0.002元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为60个、25个和40个标位。
财政部自2015年四季度起，按周滚动发行三个月记账式贴现国债，以优化国债期限结构，完善短端国债收益率曲线，增强国债收益率在金融市场上的定价基准作用；同时利于促进财政政策和货币政策协调配合，推进人民币国际化。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网：here (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透吉隆坡6月21日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至一周低点，创一周来单日最大跌幅，跟随芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大连商品交易所相关商品行情。
路透北京6月21日 - 中国国务院周三召开常务会议指出，发展分享经济，审慎出台新的准入监管政策，破除行业和地域壁垒，强化分享经济领域平台企业垄断行为监管；将研究完善分享经济特点的税收社保等政策，加大对分享经济产品和服务的政府采购力度，推动公共资源开放共享。