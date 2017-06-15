中国新债：财政部在香港发行三年及五年期共70亿元国债，下周四进行投标

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透香港6月15日 - 香港金融管理局周四称，国家财政部将透过金管局的债务工具中央结算系统，在港发行三年及五年期国债，合共规模70亿元人民币，下周四（22日）进行投标。
据国债招标公告，其中三年期国债发行本金总额50亿元，五年期为20亿元，将在下周四香港时间上午0930-1030进行投标，6月26日发行及交收。
个别投资者将在其中央结算系统的户口持有国债权益，或通过其托管人在中央结算系统的户口、香港结算公司或证券经纪持有国债权益。
财政部日前公告称，2017年财政部将在境外发行140亿元人民币国债和20亿美元主权债券；其中140亿元国债将分两次在香港发行，上、下半年各发行70亿元。（完）
欲浏览金管局的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为