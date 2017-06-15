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亚洲 | 2017年 6月 15日 星期四 16:12 BJT

中国新债：财政部在香港发行三年及五年期共70亿元国债，下周四进行投标

路透香港6月15日 - 香港金融管理局周四称，国家财政部将透过金管局的债务工具中央结算系统，在港发行三年及五年期国债，合共规模70亿元人民币，下周四（22日）进行投标。

据国债招标公告，其中三年期国债发行本金总额50亿元，五年期为20亿元，将在下周四香港时间上午0930-1030进行投标，6月26日发行及交收。

个别投资者将在其中央结算系统的户口持有国债权益，或通过其托管人在中央结算系统的户口、香港结算公司或证券经纪持有国债权益。

财政部日前公告称，2017年财政部将在境外发行140亿元人民币国债和20亿美元主权债券；其中140亿元国债将分两次在香港发行，上、下半年各发行70亿元。（完）

欲浏览金管局的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)
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