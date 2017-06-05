中国新债：财政部6月10日起发至多460亿电子储蓄国债，期限三及五年

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透上海6月5日 - 中国财政部周一公告，将自6月10日起，发行总额不超过460亿元人民币的电子式储蓄国债，期限包括三年和五年，发行上限均为230亿元，发行期为6月10日-6月19日。
上述两期国债为今年第三和第四期储蓄国债，6月10日起息，按年付息。其中第三期期限三年，票面年利率3.85%；第四期为五年，票面年利率4.22%。
发行公告日至发行开始日前一日，如遇央行调整三年期金融机构存款基准利率，两期国债取消发行。发行期内，如遇利率调整，两期国债从调息之日起停止发行，未售出发行额度由财政部收回注销。
提前兑取方面，持有两期国债不满六个月提前兑取不计付利息，满六个月不满24个月按票面利率计息并扣除180天利息，满24个月不满36个月按票面利率计息并扣除90天利息；持有第10期满36个月不满60个月按票面利率计息并扣除60天利息。
储蓄国债(电子式)是财政部面向个人投资者发行的，以电子方式记录债权的一种不可上市流通的人民币债券。(完)
参看详情，请点选中国财政部网站 here (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为