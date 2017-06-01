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亚洲 | 2017年 6月 1日 星期四 18:11 BJT

中国新债：贵州下周四将发行200亿一般及专项地方债，期限五年和10年

    路透北京6月1日 - 中国贵州省财政厅周四公告，将于下周四（6月8日）招标发行总额2
00亿元人民币的一般及专项地方债，各含五年和10年两个期限。
    
    上述一般债和专项债均全部为置换债券。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述
债券评级为AAA。
     
    具体发行明细如下：           
     类别         期限     规模(亿元         招标时间           发行期
                               )                               
   一般债券       5年         60       6月8日下午14:00-14:40    6月9日
                  10年        40                                   
     小计                     100                                  
   专项债券       5年         60       6月8日下午15:00-15:40    6月9日
                  10年        40                               
     小计                     100                                  
     总计                     200                                  
 
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮20%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方
债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部
门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。
其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。
(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here
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 (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
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