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中国新债：辽宁下周四将发行249.8亿元一般及专项地方债，期限3-7年
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2017年7月6日 / 早上8点20分 / 2 天前

中国新债：辽宁下周四将发行249.8亿元一般及专项地方债，期限3-7年

2 分钟阅读

    路透北京7月6日 - 中国辽宁省财政厅周四公告称，将于下周四(13日)招标发行总额249.78亿元人民币一
般及专项地方债，各含三年、五年和七年三个期限。
    
    上述一般及专项地方债均为该省今年第二批，均全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司对上述债券
评级为AAA。
    
    具体发行明细如下：    
      类别         期限   规模(亿元        招标时间           发行期
                              )                             
    一般债券       3年      87.2     7月13日下午14:00-14:4    7月14日
                                               0            
                   5年      65.4                            
                   7年      65.4                            
      小计                   218                            
    专项债券       3年     12.712    7月13日下午15:00-15:4    7月14日
                                               0            
                   5年      9.534                           
                   7年      9.534                           
      小计                  31.78                           
      总计                 249.78                                
 
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标
日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发
行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置
换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方
式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完)
    
     参看详情，可点选中国债券信息网 here
    here

 (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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