中国新债：辽宁定向发行407亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

路透上海5月19日 - 中国辽宁省财政厅周五公告，今日采用定向承销方式发行了总额40 7.3019亿元人民币的一般和专项地方债，均包括三、五、七和10年四个期限，利率较区间下 限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限( 利率(% 基准利率 上浮基 上浮幅度( 年) ) (%) 点(bp) %) 一般债券 53 3 4.19 3.64 55 15 79.5 5 4.20 3.65 55 15 79.5 7 4.23 3.68 55 15 53.2571 10 4.17 3.63 54 15 小计 265.2571 专项债券 26.7728 3 4.19 3.64 55 15 43.1 5 4.20 3.65 55 15 43.1 7 4.23 3.68 55 15 29.0720 10 4.17 3.63 54 15 小计 142.0448 总计 407.3019 中国财政部此前关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债， 各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应 当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。 其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)