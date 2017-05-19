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亚洲 | 2017年 5月 19日 星期五 17:30 BJT

中国新债：辽宁定向发行407亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

    路透上海5月19日 - 中国辽宁省财政厅周五公告，今日采用定向承销方式发行了总额40
7.3019亿元人民币的一般和专项地方债，均包括三、五、七和10年四个期限，利率较区间下
限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。
    
    以下为本次定向地方债具体发行情况：    
  债券类别   规模(亿元)   期限(   利率(%  基准利率  上浮基   上浮幅度(
                           年)      )       (%)     点(bp)      %)
  一般债券       53         3     4.19      3.64      55        15 
                79.5        5     4.20      3.65      55        15 
                79.5        7     4.23      3.68      55        15 
               53.2571      10    4.17      3.63      54        15 
    小计      265.2571                                           
  专项债券     26.7728      3     4.19      3.64      55        15 
                43.1        5      4.20     3.65      55        15
                43.1        7     4.23      3.68      55        15 
               29.0720      10    4.17      3.63      54        15 
    小计      142.0448                                           
    总计      407.3019                                           
    中国财政部此前关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，
各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应
当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。
其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。
(完)
    
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 (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)
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