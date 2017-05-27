中国新债：进出口行下周四将招标增发至多90亿元三期债，期限3/5/10年

路透北京5月27日 - 中国进出口银行周六公告，将于下周四(6月1日)招标增发总额不超 过90亿元人民币的三期固息债，期限包括三年、五年和10年。 上述债券为该行今年第七期 、第四期 和第三期 CN17 0303=CFXS的增发债，票面利率分别为4.37%、4.05%和4.11%。 具体发行条款如下： 2017年第7/4/3期增发债 ------------------------------------------------- 招标规模上限 均为30亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 6月1日10:00-11:30 招标方式 单一价格中标（荷兰式） 缴款日 6月5日 起息日 3年：2017/5/15；5/10年：2017/3/20 分销期 6/1-6/5 上市日 6月7日 手续费 3年：0.05%；5年0.10%；10年：0.15% -------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明；审校 张喜良)