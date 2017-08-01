中国新债：进出口行周四将招标发行至多120亿元三期债，期限3/5/10年

路透上海8月1日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(3日)招标发行总额不超过120亿元人民币的三期 固息债，期限包括三年、五年、10年。 其中，三年期为进出口行今年第10期新发债，五年、10年期为该行今年第九期 、第三期 CN170303=CFXS的增发债，票面利率分别为4.11%、4.11%。 具体发行条款如下： 2017年第10期新发债和第9/3期增发债 ------------------------------------------------- 招标规模上限 3年：40亿元；5年：40亿元； 10年：30亿元 追加上限 5年可追加不超过10亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 首场招标时间 8月3日10:00-11:00 追加招标时间 首场结束后30分钟 招标方式 单一利率/价格中标（荷兰式） 缴款日 8月7日 起息日 3年：2017/8/7；5年：2017/7/10； 10年：2017/3/20 分销期 8/3-8/7 上市日 8月9日 手续费 3年：0.05%；5年0.10%；10年：0.15% -------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)