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中国新债：进出口行周四将招标发行至多120亿元三期债，期限3/5/10年
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2017年8月1日 / 早上7点25分 / 2 天前

中国新债：进出口行周四将招标发行至多120亿元三期债，期限3/5/10年

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透上海8月1日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(3日)招标发行总额不超过120亿元人民币的三期
固息债，期限包括三年、五年、10年。
    
    其中，三年期为进出口行今年第10期新发债，五年、10年期为该行今年第九期               、第三期
CN170303=CFXS的增发债，票面利率分别为4.11%、4.11%。
    
    具体发行条款如下：
 
                    2017年第10期新发债和第9/3期增发债
    -------------------------------------------------
    招标规模上限      3年：40亿元；5年：40亿元；
                      10年：30亿元
    追加上限          5年可追加不超过10亿元
    期限/计息方式     3/5/10年固息
    首场招标时间      8月3日10:00-11:00   
    追加招标时间      首场结束后30分钟                    
    招标方式          单一利率/价格中标（荷兰式）
    缴款日            8月7日
    起息日            3年：2017/8/7；5年：2017/7/10；
                      10年：2017/3/20
    分销期            8/3-8/7
    上市日            8月9日
    手续费            3年：0.05%；5年0.10%；10年：0.15%
   -------------------------------------------------(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)

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