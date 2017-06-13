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亚洲 | 2017年 6月 13日 星期二 15:38 BJT

中国新债：进出口行周四将招标增发至多100亿元三期债，期限1/5/10年

    路透北京6月13日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(15日)招标增发总额不超过10
0亿元人民币的三期固息债，期限包括一年、五年和10年。
    
    上述债券为该行今年第六期               、第四期               和第三期 CN17
0303=CFXS的增发债，票面利率分别为3.79%、4.05%和4.11%。
    
    具体发行条款如下：
 
                      2017年第6/4/3期增发债 
   -------------------------------------------------
    招标规模上限      1/10年：30亿元；5年：40亿元
    期限/计息方式     1/5/10年固息
    招标时间          6月15日10:00-11:30                       
    招标方式          单一价格中标（荷兰式）
    缴款日            6月19日
    起息日            1年：2017/5/8；5/10年：2017/3/20
    分销期            6/15-6/19
    上市日            6月21日
    手续费            1年：0.05%；5年0.10%；10年：0.15%
   -------------------------------------------------(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 侯向明； 审校 林高丽)
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