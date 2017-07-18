中国新债：进出口行周四将招标增发至多100亿元三期债，期限1/5/10年

路透上海7月18日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(20日)招标增发总额不超过10 0亿元人民币的三期固息债，期限包括一年、五年和10年。 上述债券为该行今年第八期 、第九期 和第三期 CN17 0303=CFXS的增发债，票面利率分别为3.85%、4.11%和4.11%。 具体发行条款如下： 2017年第8/9/3期增发债 ------------------------------------------------- 招标规模上限 1/10年：30亿元；5年：40亿元 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间 7月20日10:00-11:30 招标方式 单一价格中标（荷兰式） 缴款日 7月24日 起息日 1年：2017/7/3；5年：2017/7/10； 10年：2017/3/20 分销期 7/20-7/24 上市日 7月26日 手续费 1年：0.05%；5年0.10%；10年：0.15% -------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)