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中国新债：进出口行周四将招标增发至多110亿元三期债，期限3/5/10年
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2017年7月11日 / 早上7点44分 / 1 天前

中国新债：进出口行周四将招标增发至多110亿元三期债，期限3/5/10年

1 分钟阅读

    路透北京7月11日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(13日)招标增发总额不超过11
0亿元人民币的三期固息债，期限包括三年、五年和10年。
    
    上述债券为该行今年第七期               、第九期               和第三期 CN17
0303=CFXS的增发债，票面利率分别为4.37%、4.11%和4.11%。
    
    具体发行条款如下：
 
                      2017年第7/9/3期增发债 
   -------------------------------------------------
    招标规模上限      3/10年：30亿元；5年：50亿元
    期限/计息方式     3/5/10年固息
    招标时间          7月13日10:00-11:30                       
    招标方式          单一价格中标（荷兰式）
    缴款日            7月17日
    起息日            3年：2017/5/15；5年：2017/7/10；10年：2017/3/20
    分销期            7/13-7/17
    上市日            7月19日
    手续费            3年：0.05%；5年0.10%；10年：0.15%
   -------------------------------------------------(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)

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