中国新债：进出口行周四将招标增发至多110亿元三期债，期限3/5/10年

路透北京7月11日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(13日)招标增发总额不超过11 0亿元人民币的三期固息债，期限包括三年、五年和10年。 上述债券为该行今年第七期 、第九期 和第三期 CN17 0303=CFXS的增发债，票面利率分别为4.37%、4.11%和4.11%。 具体发行条款如下： 2017年第7/9/3期增发债 ------------------------------------------------- 招标规模上限 3/10年：30亿元；5年：50亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 7月13日10:00-11:30 招标方式 单一价格中标（荷兰式） 缴款日 7月17日 起息日 3年：2017/5/15；5年：2017/7/10；10年：2017/3/20 分销期 7/13-7/17 上市日 7月19日 手续费 3年：0.05%；5年0.10%；10年：0.15% -------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)