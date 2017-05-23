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亚洲 | 2017年 5月 23日 星期二 13:23 BJT

中国新债：进出口行周四将招标增发至多90亿元三期债，期限1/3/5年

    路透上海5月23日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(25日)招标增发总额不超过90
亿元人民币的三期固息债，期限包括一年、三年和五年。
    
    上述债券为该行今年第六期               、第七期               和第四期CN170
304=CFXS的增发债，票面利率分别为3.79%、4.37%和4.05%。
    
    具体发行条款如下：
 
                      2017年第6/7/4期增发债 
   -------------------------------------------------
    招标规模上限      均为30亿元
    期限/计息方式     1/3/5年固息
    招标时间          5月25日10:00-11:30                       
    招标方式          单一价格中标（荷兰式）
    缴款日            5月26日
    起息日            1年：2017/5/8；3年：2017/5/15
                      5年：2017/3/20
    分销期            5/25-5/26
    上市日            5月31日
    手续费            1/3年：0.05%；5年0.10%
   -------------------------------------------------(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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