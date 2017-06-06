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亚洲 | 2017年 6月 6日 星期二 11:39 BJT

中国新债：进出口行周四将招标增发至多90亿元三期债，期限3/5/10年

    路透上海6月6日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(8日)招标增发总额不超过90亿
元人民币的三期固息债，期限包括三年、五年和10年。
    
    上述债券为该行今年第七期               、第四期               和第三期 CN17
0303=CFXS的增发债，票面利率分别为4.37%、4.05%和4.11%。
    
    具体发行条款如下：
 
                      2017年第7/4/3期增发债 
   -------------------------------------------------
    招标规模上限      均为30亿元
    期限/计息方式     3/5/10年固息
    招标时间          6月8日10:00-11:30                       
    招标方式          单一价格中标（荷兰式）
    缴款日            6月12日
    起息日            3年：2017/5/15；5/10年：2017/3/20
    分销期            6/8-6/12
    上市日            6月14日
    手续费            3年：0.05%；5年0.10%；10年：0.15%
   -------------------------------------------------(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)
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