中国新债：铁路总公司周三将招标发行200亿元固息债，期限五和10年

路透上海4月11日 - 中国铁路总公司周二公告，将于周三(12日)招标发行总额200亿元人民币的铁路建设债券，其中五年期150亿元，10年期50亿元。
上述债券为铁路总公司今年第三期铁路建设债券，采用单一利率(荷兰式)招标方式，具体招标时间为4月12日上午10:00-11:00，分销期和缴款截止日为4月13日。五年期招标利率区间3.40%-4.40%，10年期3.50%-4.50%。
本次债券由铁路建设基金提供担保，牵头主承销商为国开证券和农行，其他主承销商包括建行、中信建投证券、国泰君安证券和中金公司。中诚信国际信用评级公司对发行人和债券信用评级均为AAA。
此前发改委同意铁路总公司本次债券发行总额为3,000亿元，采用跨年度方式发行，募集资金将全部用于铁路建设项目、装备购置和债务结构调整。其中2016年计划发行1,600亿元，实际发行1,400亿元，剩余200亿元调整为2017年第一期中国铁路建设债券发行，2017年预计发行1,400亿元。
以下为最近一段时间以来铁道债招标情况(发行量单位：亿元)：
3年期 5年期 10年期 20年期 30年期
招标日 发行 利率 倍数 发行 利率 倍数 发行 利率 倍数 发行 利率 倍数 发行 利率 倍数
量 量 量 量 量
3/22 -- -- -- 150 4.30% 1.47 50 4.25% 3.10 -- -- -- -- -- --
2/23 200 3.87% 2.09 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2016/12/7 -- -- -- -- -- -- 150 3.69% 2.27 50 3.88% 2.31 -- -- --
11/22 -- -- -- -- -- -- 150 3.35% 1.56 50 3.54 2.17 -- -- --
11/8 -- -- -- -- -- -- 150 3.10% 2.05 -- -- -- 50 3.53% 2.89
10/26 -- -- -- -- -- -- 150 3.01% 2.53 -- -- -- 50 3.40% 3.93
10/14 -- -- -- -- -- -- 150 3.00% 3.68 50 3.31% 4.52 -- -- --
9/23 -- -- -- -- -- -- 150 3.09% 3.06 50 3.38% 4.51 -- -- --
9/14 -- -- -- -- -- -- 150 3.15% 5.22 50 3.42% 5.55 -- -- --
自1995年起，截至本期债券发行前，铁路总公司尚有未到期债券如下：铁路建设债券12,065亿元、中期票据1,400亿元、超短期融资券350亿元。(完)
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(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)