中国新债：铁路总公司周三将招标发行200亿元固息债，期限五年和10年

路透北京6月13日 - 中国铁路总公司周二公告，将于周三(14日)招标发行总额200亿元人民币的铁路建设债券，其中五年期1 30亿元，10年期70亿元。 中国证券报援引该期债券公告称，上述债券为铁路总公司今年第六期铁路建设债券，采用单一利率(荷兰式)招标方式，具体 招标时间为6月14日上午10:00-11:00，6月15日为缴款截止日。 五年期品种的票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差区间为-0.70%~0.30%；10年期品种的票面年利率为Shib or基准利率加上基本利差，基本利差区间为-0.60%~0.40%。 本次债券由铁路建设基金提供担保，牵头主承销商为中信证券和工商银行，联合主承销商包括交通银行、国泰君安证券、招 商证券和西南证券。中诚信国际信用评级公司对发行人主体和本期债券信用评级均为AAA。 以下为最近一段时间以来铁道债招标情况(发行量单位：亿元)： 3年期 5年期 10年期 20年期 30年期 招标日 发行 利率 倍数 发行 利率 倍数 发行 利率 倍数 发行 利率 倍数 发行 利率 倍数 量 量 量 量 量 5/24 -- -- -- 130 4.53% 2.07 70 4.57% 1.88 -- -- -- -- -- -- 5/12 -- -- -- 130 4.50% 3.03 70 4.54% 2.52 -- -- -- -- -- -- 4/12 -- -- -- 150 4.19% 2.20 50 4.23% 2.98 -- -- -- -- -- -- 3/22 -- -- -- 150 4.30% 1.47 50 4.25% 3.10 -- -- -- -- -- -- 2017/2/23 200 3.87% 2.09 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2016/12/7 -- -- -- -- -- -- 150 3.69% 2.27 50 3.88% 2.31 -- -- -- 11/22 -- -- -- -- -- -- 150 3.35% 1.56 50 3.54 2.17 -- -- -- 11/8 -- -- -- -- -- -- 150 3.10% 2.05 -- -- -- 50 3.53% 2.89 10/26 -- -- -- -- -- -- 150 3.01% 2.53 -- -- -- 50 3.40% 3.93 10/14 -- -- -- -- -- -- 150 3.00% 3.68 50 3.31% 4.52 -- -- -- 9/23 -- -- -- -- -- -- 150 3.09% 3.06 50 3.38% 4.51 -- -- -- 9/14 -- -- -- -- -- -- 150 3.15% 5.22 50 3.42% 5.55 -- -- -- 自1995年以来，截至本次债券发行前，中国铁路建设债券总计发行13,287亿元，其中622亿元已兑付。(完) (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)