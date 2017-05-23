中国新债：铁路总公司周三将招标发行200亿元固息债，期限五年和10年

路透上海5月23日 - 中国铁路总公司周二公告，将于周三(24日)招标发行总额200亿元人民币的铁路建设债券，其中五年期1 30亿元，10年期70亿元。 上述债券为铁路总公司今年第五期铁路建设债券，采用单一利率(荷兰式)招标方式，具体招标时间为5月24日上午10:00-11: 00，5月25日为缴款截止日。五年期品种招标利率区间3.79%-4.79%，10年期区间3.84%-4.84%。 本次债券由铁路建设基金提供担保，牵头主承销商为国开证券和农业银行，其他主承销商包括建设银行、中信建投证券、中 银国际证券和中金公司。中诚信国际信用评级公司对发行人主体和本期债券信用评级均为AAA。 以下为最近一段时间以来铁道债招标情况(发行量单位：亿元)： 3年期 5年期 10年期 20年期 30年期 招标日 发行 利率 倍数 发行 利率 倍数 发行 利率 倍数 发行 利率 倍数 发行 利率 倍数 量 量 量 量 量 5/12 -- -- -- 130 4.50% 3.03 70 4.54% 2.52 -- -- -- -- -- -- 4/12 -- -- -- 150 4.19% 2.20 50 4.23% 2.98 -- -- -- -- -- -- 3/22 -- -- -- 150 4.30% 1.47 50 4.25% 3.10 -- -- -- -- -- -- 2/23 200 3.87% 2.09 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2016/12/7 -- -- -- -- -- -- 150 3.69% 2.27 50 3.88% 2.31 -- -- -- 11/22 -- -- -- -- -- -- 150 3.35% 1.56 50 3.54 2.17 -- -- -- 11/8 -- -- -- -- -- -- 150 3.10% 2.05 -- -- -- 50 3.53% 2.89 10/26 -- -- -- -- -- -- 150 3.01% 2.53 -- -- -- 50 3.40% 3.93 10/14 -- -- -- -- -- -- 150 3.00% 3.68 50 3.31% 4.52 -- -- -- 9/23 -- -- -- -- -- -- 150 3.09% 3.06 50 3.38% 4.51 -- -- -- 9/14 -- -- -- -- -- -- 150 3.15% 5.22 50 3.42% 5.55 -- -- -- 自1995年以来，截至本次债券发行前，中国铁路建设债券总计发行10,887亿元，其中502亿元已兑付。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)