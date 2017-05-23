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亚洲 | 2017年 5月 23日 星期二 13:11 BJT

中国新债：铁路总公司周三将招标发行200亿元固息债，期限五年和10年

    路透上海5月23日 - 中国铁路总公司周二公告，将于周三(24日)招标发行总额200亿元人民币的铁路建设债券，其中五年期1
30亿元，10年期70亿元。
    
    上述债券为铁路总公司今年第五期铁路建设债券，采用单一利率(荷兰式)招标方式，具体招标时间为5月24日上午10:00-11:
00，5月25日为缴款截止日。五年期品种招标利率区间3.79%-4.79%，10年期区间3.84%-4.84%。
        
    本次债券由铁路建设基金提供担保，牵头主承销商为国开证券和农业银行，其他主承销商包括建设银行、中信建投证券、中
银国际证券和中金公司。中诚信国际信用评级公司对发行人主体和本期债券信用评级均为AAA。
            
    以下为最近一段时间以来铁道债招标情况(发行量单位：亿元)：      
                  3年期               5年期               10年期               20年期              30年期
  招标日    发行   利率   倍数  发行   利率   倍数  发行   利率   倍数   发行   利率   倍数  发行    利率   倍数
            量                  量                   量                   量                  量            
    5/12     --     --     --    130   4.50%  3.03   70    4.54%  2.52    --     --     --    --      --     --
    4/12     --     --     --    150   4.19%  2.20   50    4.23%  2.98    --     --     --    --      --     --
   3/22      --     --     --    150   4.30%  1.47   50    4.25%  3.10    --     --     --    --      --    --
   2/23      200   3.87%  2.09   --     --     --    --     --     --     --     --     --    --      --    --
 2016/12/7   --     --     --    --     --     --    150   3.69%  2.27    50    3.88%  2.31   --      --     --
   11/22     --     --     --    --     --     --    150   3.35%  1.56    50    3.54   2.17   --      --     --
   11/8      --     --     --    --     --     --    150   3.10%  2.05    --     --     --    50    3.53%   2.89
   10/26     --     --     --    --     --     --    150   3.01%  2.53    --     --     --    50    3.40%   3.93
   10/14     --     --     --    --     --     --    150   3.00%  3.68    50    3.31%  4.52   --      --     --
   9/23      --     --     --    --     --     --    150   3.09%  3.06    50    3.38%  4.51   --      --     --
   9/14      --     --     --    --     --     --    150   3.15%  5.22    50    3.42%  5.55   --      --     --
    自1995年以来，截至本次债券发行前，中国铁路建设债券总计发行10,887亿元，其中502亿元已兑付。(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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