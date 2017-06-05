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亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 17:00 BJT

中国新债：陕西下周一将发行260亿元一般及专项地方债，期限3-10年

    路透上海6月5日 - 中国陕西省财政厅周一公告，将于下周一（12日）招标发行总额260
亿元人民币的一般及专项地方债，一般债期限三、五、七、10年，专项债期限五年。
    
    上述陕西一般及专项地方债全部为新增债券。中债资信评估有限责任公司对上述债券评
级为AAA。
     
    具体发行明细如下：           
     类别         期限     规模(亿元         招标时间           发行期
                               )                               
   一般债券       3年         50      6月12日下午14:00-14:40    6月13日
                  5年         75                                   
                  7年         75                                   
                  10年        50                                   
     小计                     250                                  
   专项债券       5年         10      6月12日下午15:00-15:40    6月13日
     小计                     10                                   
     总计                     260                                  
    
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮20%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方
债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部
门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。
其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。
(完)
    
     参看详情，可点选中国债券信息网  here
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 (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)
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