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亚洲 | 2017年 4月 17日 星期一 14:30 BJT

中国新债：青海定向发行115亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

    路透上海4月17日 - 中国青海省财政厅周一公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额115.4382亿元
人民币的一般和专项地方债，各含三、五、七、10年期限品种，中标利率3.49%、3.62%、3.75%、3.83%，较区
间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。
                                
    以下为本次定向地方债具体发行情况：
  债券类别    规模(亿元)   期限(年)    利率(%)   基准利率(%  上浮基点(bp)   上浮幅度(%
                                                     )                          )
  一般债券     10.5578        3         3.49        3.03          46            15
               23.5499        5         3.62        3.15          47            15
                23.55         7         3.75        3.26          49            15
                23.55         10        3.83        3.33          50            15
    小计       81.2077                                                           
  专项债券      7.1885        3         3.49        3.03          46            15
                 9.93         5         3.62        3.15          47            15
                7.182         7         3.75        3.26          49            15
                 9.93         10        3.83        3.33          50            15
    小计       34.2305                                                           
    总计       115.4382                                                          
 
    中国财政部此前关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量
原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债
券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方
式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完)
    
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 (发稿 边竞；审校 杨淑祯)
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