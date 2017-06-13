中国期市：上海螺纹钢出现五周最大单日跌幅，受楼市需求担忧拖累

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透北京/马尼拉6月13日 - 中国螺纹钢期货周二跌逾3%，为5月初以来最大单日跌幅，目前外界担忧中国楼市放缓可能侵蚀钢铁需求。
中国各大城市一直在限购房产，以抑制投机和价格飙升，银行业者也收紧了房地产贷款。
“楼市成交量和平均买方报价均下滑，表明中国政府的楼市监管政策已经奏效，”中财招商投资集团钢铁部门经理Zou Mingdong表示。
上海期交所主力螺纹钢期货收低3.1%，报每吨2,935元人民币(432美元)。这是5月4日以来最大单日跌幅。
中国夏季钢铁需求亦疲弱，届时中国北方各地天气炎热，其他地方降雨频繁，均抑制建筑业活动。
澳洲联邦银行(CBA)在报告中称，“年底前钢铁价格应从目前水准下跌，因供应增长远高于实际需求。”
钢铁价格下跌之际，铁矿石价格亦下挫，中国铁矿石库存依旧充裕。
大商所主力铁矿石期货价格跌2.9%，至每吨418.50元人民币。
据SteelHome追踪的数据，上周五中国港口的进口铁矿石库存为1.4005亿吨，至少为2004年以来最高。
今年迄今港口库存已增长逾26%。
据Metal Bulletin，周一交货至中国青岛港的铁矿石.IO62-CNO=MB价格涨0.9%，至每吨54.87美元。(完) (编译 王颖/于春红; 审校 王洋/艾茂林)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为