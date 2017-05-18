中国期市：上海螺纹钢期货收升2.5%并创两周高点，寄望中国需求

路透马尼拉5月18日 - 上海钢材期货周四连续第三日上涨，因投资者寄望中国需求将保持健康，且中国监管当局去杠杆行动的力度减弱。

据咨询公司SteelHome追踪的数据，截至5月12日中国交易商持有的建筑用螺纹钢库存为451万吨，比2月触及的10个月高位下降了46%。

上海期货交易所交投最活跃的螺纹钢期货收高2.5%至每吨3,144元(456美元)，盘中触及两周高点3,159元。

“强劲的制造业活动与基建支出，可能在2017年内支撑钢材需求，”澳洲联邦银行(CBA)的分析师Vivek Dhar在一份报告中表示。

他补充称，中国去杠杆举措似乎在放缓，也提振了矿业大宗商品的人气。

中国央行上周称，下一阶段货币政策将寓改革于调控之中，把握好去杠杆和维护流动性基本稳定的平衡，为稳增长、调结构、去杠杆、抑泡沫和防风险提供相对平稳的流动性环境。

“杠杆往往能提振大宗商品需求，因为它帮助中国负债累累的资源密集型行业获得更大的自由度，”Dhar说。

大连商品交易所主力铁矿石期货合约下跌0.9%，报每吨468.50元人民币，周三上涨近5%。

“在我们的预测期2021年之前，全球铁矿石市场供应将保持充裕，”BMI Research说。

据Metal Bulletin，青岛港交付的铁矿石价格.IO62-CNO=MB周三上涨1.7%至每吨62.20美元。(完) (编译 张涛/汪红英；审校 王洋/高琦)