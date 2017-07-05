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中国期市：上海螺纹钢期货触及三年半高位，因钢厂关闭引发供应忧虑
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2017年7月5日 / 早上8点37分 / 1 天前

中国期市：上海螺纹钢期货触及三年半高位，因钢厂关闭引发供应忧虑

1 分钟阅读

路透北京/马尼拉7月5日 - 中国螺纹钢期货周三攀升至近三年半高位，因中国政府关闭一些低品质钢厂以遏制污染和削减过剩产能，令供应趋紧的忧虑升温。

据中国经济日报周二报导，作为全球最大的钢铁生产国，上半年中国共取缔、关停“地条钢”生产企业600多家，涉及产能约1.2亿吨。

分析师估计，这些钢厂使用高污染的感应炉在去年生产了约5,000万吨螺纹钢，相当于中国螺纹钢总产量的四分之一左右。螺纹钢主要用于建筑业，特别是用于加强混凝土。

“由于淘汰低档次钢铁产品，钢厂利润率仍处于较高水平，促使他们增产，”东证期货的分析师在报告中写道。

“但新增供应短期内仍不足以填补低质钢铁产品留下的缺口。”

上海期货交易所主力螺纹钢一度高见每吨3,474元人民币(511美元)，这是2014年1月以来的最高位，最终收涨0.8%报3,420元。

这是该主力螺纹钢合约连续第八个交易日上涨，今年以来累计涨幅达29%。

大连商品交易所主力铁矿石期货合约跌1.78%至每吨469.5元，为连续第二日下跌。

上周中国港口的铁矿石库存为1.403亿吨，距之前一周触及的纪录高位1.4145亿吨不是很远。(完) (编译 高琦/侯雪苹；审校 张涛)

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