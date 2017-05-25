中国期市：原油期货规则和系统准备基本到位，料三季度能上市--南华期货

路透上海5月25日 - 中国首个国际化期货品种--原油期货的准备工作近期有所加快。国内大型期货公司--南华期货总经理罗旭峰周四预期，目前国内原油期货的规则和系统准备工作已基本到位，估计三季度能够实现上市。

他在出席上海衍生品市场论坛间隙对记者表示，南华期货的海外子公司已是全球交易量前三大的原油期货交易平台的会员。上海原油期货上市后，南华期货的平台上将可以同时出现纽约、伦敦、迪拜和上海四种原油期货价格，未来有望形成跨区域套利机制。

“从系统、规则、期货公司的准备上，（上海）原油期货与其他品种相比较，准备还是比较充分的。”他说，目前国内期货公司注册成为会员的手续已开始办理，海外中介机构的入会也在紧锣密鼓地推进过程中。

上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心上周二表示，下一阶段，能源中心将按照业务规则开展原油期货上市前的各项准备工作，包括受理会员、境外特殊参与者的资格申请，受理银行、交割仓库、检验机构的资质申请，开展全市场仿真交易。在积极稳妥完成各项上市准备工作后，能源中心争取年内推出原油期货。

中国证监会副主席方星海周四亦在今日的上海衍生品论坛上表示，目前证监会正加快推动原油期货上市工作，棉纱、纸浆上市已在积极准备之中。