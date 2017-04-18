中国期市：大连铁矿石大跌6.5%创1月以来最低，受钢铁价格下跌拖累

路透马尼拉4月18日 - 大连铁矿石期货价格周二下跌逾6%，触及1月以来最低，受累于供应过剩忧虑所造成的钢铁价格持续下降。
上海螺纹钢跌至10周低点，因为中国钢铁生产毫无减缓的迹象，即便需求并不旺盛并且政府推出削减产能的措施。
大商所主力铁矿石合约收跌6.5%，报每吨468元人民币(68美元)，略微摆脱盘中低点463.50元，后者也是1月9日以来最低。
上海期交所螺纹钢合约跌3.7%，至每吨2,824元人民币，盘中曾触及2月7日以来低点2,815元。
“中国钢铁市场的供应过剩担忧遏制了对原材料铁矿石的需求，”澳洲联邦银行(CBA)分析师Vivek Dhar在一份报告中称。
周一公布的政府数据显示，中国3月粗钢产量达到创纪录的7,200万吨。
Dhar写道，气旋“黛比”过后优质焦煤价格翻番，也挤压了中国钢厂的利润率，从而进一步削减了他们购买铁矿石的兴趣。
“无论如何，钢铁市场疲弱都将继续打压铁矿石需求，”他表示，并称铁矿石供应也在增多。澳洲联邦银行预测，铁矿石价格会在今年第四季跌至60美元。
据Metal Bulletin的数据，在中国青岛港.IO62-CNO=MB交付的铁矿石周一报每吨66.25美元，下降3.5%，创下11月以来最低水准。该现货指标价格年初至今已下跌16%。
周二钢铁价格跌势蔓延至其他原材料，大连商交所焦煤下跌2.9%至每吨1,096.50元人民币，焦碳跌2.3%至1,604元人民币。(完) (编译 李春喜/刘秀红；审校 高琦/王洋)