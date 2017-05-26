中国期市：现货铁矿石料四周内第三周周线下跌，受期货续跌拖累

路透马尼拉5月26日 - 中国现货铁矿石价格料在四周内第三周录得周线跌幅，最大消费国中国供应充足以及中国钢材价格回落仍令铁矿石价格承压。

现货铁矿石价格基本追随中国钢材期货的跌势。钢材期货周五连续第四日下跌，并在四周内第三周录得周线跌幅。

据Metal Bulletin称，中国青岛港铁矿石价格.IO62-CNO=MB周四跌0.5%至每吨60.24美元，本周以来已累计下跌3.9%。

铁矿石现货指标从2月高位94.86美元下跌，因中国港口的铁矿石库存触及13年高位，凸显需求迟滞。

澳洲国民银行(NAB)分析师在研究报告中称，中国期货交易所中的投机压力亦拖累铁矿石价格。

他们在报告中称，“投机压力，而不是基本面因素，目前似乎在推动价格走势，增加了短期内价格波动的风险。”

大商所主力铁矿石合约收低0.7%，报每吨454元人民币(66美元)，本周累计跌约5%。

据SteelHome，上周中国港口进口铁矿石库存触及1.36亿吨，为2004年以来最高。SH-TOT-IRONINV

澳洲国民银行分析师称，“从国内及海外市场来说，中国钢铁生产商的前景均趋弱，这应会抑制铁矿石现货价格的上行压力。”该银行预计今明两年铁矿石平均价格将为68美元和60美元。

BMI Research下调了铁矿石价格预估，2017年价格预估从此前的70美元下调至65，2018年预估从55美元下调至50。