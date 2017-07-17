中国期市：螺纹钢期货触及三年半高点，受强劲的中国经济数据提振

路透北京7月17日 - 中国螺纹钢期货升至逾三年半最高水准，受强劲的中国经济数据提振。中国6月钢材产量创下纪录高位。

中国国家统计局周一公布，今年二季度国内生产总值(GDP)同比增长6.9%，这主要得益于投资、消费和出口三驾马车的齐齐发力。

6月规模以上工业增加值同比增长7.6%，上半年固定资产投资同比增长8.6%，均高于预估。

“市场原本对中国经济持悲观看法，预计房地产和基础设施行业需求低迷。现在新公布的数据证明这些看法是不对的，这帮助提振了市场信心，”银河期货分析师白净说。

国家统计局周一公布的数据显示，中国6月粗钢产量达到创纪录的7,323万吨，超过4月创下的前纪录高点。

上海期交所交投活跃的螺纹钢期货触及日高3,668元人民币(约合541.55美元)，为2016年12月19日来最高，今日收高1.4%，报3,627元人民币。

据Mysteel Consultancy网站数据显示，周五现货螺纹钢价格跌幅不到0.1%至每吨3,891.4元人民币。

大连商交所主力铁矿石合约涨3.1%，报每吨494.5元人民币，稍早曾创下八周来最高501元。(完) (编译 汪红英/孙茉莉; 审校 李春喜/艾茂林)