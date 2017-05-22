中国期市：钢材期货触及九周高位并提振铁矿石，受污染治理行动影响

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透马尼拉5月22日 - 中国钢材期货周一跳涨逾6%，触及3月以来最高，延续上周涨势，因中国政府继续治理污染生产商，市场担忧供应有限。
中国河北省唐山市本月稍早采取举措，令未能达到排放标准的工厂停工并处以罚款。
治理行动是5月9日开始的，将持续至月底。
盘中稍早，上海期货交易所交投最活跃的螺纹钢期货最多上涨6.3%，至每吨3,385元人民币(491美元)，创3月20日以来最高。收盘上扬4.9%至3,342元。
但英国商品研究所(CRU)驻北京的分析师Richard Lu认为，除非需求走强，否则价格可能不会持续上涨。
“我们认为，这些环保措施不会产生很大影响，除非政府能给出非常清晰的减产指令，而不只是控制排放水平。”
“我相信很多工厂都已经安装了必要设施来限制污染，”Lu说。
钢价上扬亦带动铁矿石价格走高。
大连商品交易所主力铁矿石期货合约最高涨至每吨501元，为5月4日以来最高，终场收升4.2%至494元。
据Metal Bulletin，青岛港交付的铁矿石价格.IO62-CNO=MB周五上涨1.8%至每吨62.69美元，为5月4日以来最强水平。(完) (编译 王颖/艾茂林; 审校 刘秀红/张明钧)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为