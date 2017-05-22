中国期市：钢材期货触及九周高位并提振铁矿石，受污染治理行动影响

路透马尼拉5月22日 - 中国钢材期货周一跳涨逾6%，触及3月以来最高，延续上周涨势，因中国政府继续治理污染生产商，市场担忧供应有限。

中国河北省唐山市本月稍早采取举措，令未能达到排放标准的工厂停工并处以罚款。

治理行动是5月9日开始的，将持续至月底。

盘中稍早，上海期货交易所交投最活跃的螺纹钢期货最多上涨6.3%，至每吨3,385元人民币(491美元)，创3月20日以来最高。收盘上扬4.9%至3,342元。

但英国商品研究所(CRU)驻北京的分析师Richard Lu认为，除非需求走强，否则价格可能不会持续上涨。

“我们认为，这些环保措施不会产生很大影响，除非政府能给出非常清晰的减产指令，而不只是控制排放水平。”

“我相信很多工厂都已经安装了必要设施来限制污染，”Lu说。

钢价上扬亦带动铁矿石价格走高。

大连商品交易所主力铁矿石期货合约最高涨至每吨501元，为5月4日以来最高，终场收升4.2%至494元。

据Metal Bulletin，青岛港交付的铁矿石价格.IO62-CNO=MB周五上涨1.8%至每吨62.69美元，为5月4日以来最强水平。(完) (编译 王颖/艾茂林; 审校 刘秀红/张明钧)