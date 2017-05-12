中国期市：铁矿石价格八周来第七周下滑，需求担忧挥之不去

路透马尼拉5月12日 - 中国铁矿石期货周五跌至约四个月低点，并且是八周来第七周下跌，因市场担心中国的需求低迷。

中国的钢铁需求慢于预期，加上政府加大对钢铁行业的环保整顿，又恰逢北京通过收紧监管来遏制金融风险。

为了抑制资产泡沫和系统性风险，中国已经收紧了对房地产市场和金融领域的监管。今年晚些时候中共将召开十九大。

大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。

“需求担忧已经加剧，因为中国的银行、保险和证券业监管机构正在控制杠杆，”澳洲联邦银行在一份报告中写道。

“去杠杆的前景将继续对全球大宗商品价格产生负面影响。”

铁矿石期货的低迷又拖累了现货价格，虽然指标现货价格勉强保持在每吨60美元上方。

据Metal Bulletin，青岛港交割的铁矿石价格.IO62-CNO=MB跌0.6%至每吨60.38美元，距离六个月低点不远。

本周累计下跌2.2%，或将录得八周来第七周下滑。

上期所螺纹钢期货下跌2.9%，收报每吨2,941元人民币。

5月14-15日北京将举行“一带一路”高峰论坛，预计28个国家领导人将参会。

花旗发布的一份报告援引中国国家开发银行的数据称，目前中国有9,000亿美元的直接海外基础设施项目处在建设或详细规划阶段。