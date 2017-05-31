中国期市：铁矿石价格跌至六个月低点，有可能创下一年来最大单月跌幅

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透马尼拉5月31日 - 中国铁矿石价格周三下跌多达4%，至11月以来最低价，有可能创下一年来最大单月跌幅，当前的环境是钢铁价格下跌、原材料供应过剩。
行业数据显示，中国钢铁行业5月份扩张速度为一年最快，这刺激了上海钢铁期货价格上涨。但之后钢铁涨幅回落、价格下跌，因分析师告诫称随着夏季将至、建筑业务放缓，需求也会放缓。
主力大连铁矿石价格一度下跌至每吨433.50元人民币(63美元)低点，为2016年11月以来最低。早盘收跌3.2%至437元人民币。
中长期而言，铁矿石价格应会跌向每吨50美元，Julius Baer分析师Carsten Menke称。
“上述预期基于如下假设，即中国钢铁生产已经过了结构性高峰，未来几年将逐渐下降，”Menke称。
“与此同时，我们看到来自澳洲和巴西的铁矿石供应增加，正在替代高成本的对中国供应。”
主力上海螺纹钢期货跌0.9%至每吨3,182元人民币。
大商所焦煤跌4.2%至每吨998.50元。焦炭跌3.7%至每吨1,487.50元。(完) (编译 孙国玉；审校 孙茉莉/高琦)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为