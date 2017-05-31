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亚洲 | 2017年 5月 31日 星期三 14:11 BJT

中国期市：铁矿石价格跌至六个月低点，有可能创下一年来最大单月跌幅

路透马尼拉5月31日 - 中国铁矿石价格周三下跌多达4%，至11月以来最低价，有可能创下一年来最大单月跌幅，当前的环境是钢铁价格下跌、原材料供应过剩。

行业数据显示，中国钢铁行业5月份扩张速度为一年最快，这刺激了上海钢铁期货价格上涨。但之后钢铁涨幅回落、价格下跌，因分析师告诫称随着夏季将至、建筑业务放缓，需求也会放缓。

主力大连铁矿石价格一度下跌至每吨433.50元人民币(63美元)低点，为2016年11月以来最低。早盘收跌3.2%至437元人民币。

中长期而言，铁矿石价格应会跌向每吨50美元，Julius Baer分析师Carsten Menke称。

“上述预期基于如下假设，即中国钢铁生产已经过了结构性高峰，未来几年将逐渐下降，”Menke称。

“与此同时，我们看到来自澳洲和巴西的铁矿石供应增加，正在替代高成本的对中国供应。”

主力上海螺纹钢期货跌0.9%至每吨3,182元人民币。

大商所焦煤跌4.2%至每吨998.50元。焦炭跌3.7%至每吨1,487.50元。(完) (编译 孙国玉；审校 孙茉莉/高琦)
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